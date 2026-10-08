Мошенники стали выдавать себя за интернет-провайдеров ради доступа к данным

Злоумышленники стали звонить россиянам под видом сотрудников интернет-провайдеров и предлагают сменить тариф. Так они пытаются получить доступ к аккаунтам и личным данным, рассказал депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин в беседе с РИА «Новости» .

«Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги — например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф», — сказал парламентарий.

После предложения перейти на выгодные условия звонившие могут просить назвать код из СМС, открыть ссылку или установить приложение якобы для настройки подключения. После этого они похищают личные данные.

Немкин предупредил, что знание деталей подключения не доказывает, что звонил настоящий представитель провайдера. Депутат рекомендовал прервать разговор и самостоятельно связаться с компанией по номеру с ее официального сайта либо проверить предложение в личном кабинете. Пароли, коды подтверждения и реквизиты банковских карт сообщать звонившим нельзя.

Ранее на форуме «Цифровые решения» премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что из-за использования мошенниками нейросетей, необходимо усилить защиту учетных записей россиян на «Госуслугах».