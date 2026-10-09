Реестр иноагентов пополнили кинокритик Алиев* и ресурс «Плохая куряночка»*

Новыми участниками реестра иностранных агентов стали кинокритик Тимур Алиев*, блогер Муслим Сатуев*, религиозный деятель Ишмурат Хайбуллин*, сибирский общественник Роман Малоземов* и информационный ресурс «Плохая куряночка»*. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

По данным ведомства, Алиев* сотрудничал с иностранными агентами, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Малоземов*, по данным ведомства, распространял фейки об избирательной системе России и сотрудничал с иностранными агентами.

Сатуев* выступал против проведения специальной военной операции.

Хайбуллин* занимался распространением экстремистских материалов с призывами к нарушению территориальной целостности России, а также выступал с критикой Русской православной церкви и решений российских властей.

Информационный ресурс «Плохая куряночка»* публиковал материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключили экологическую ассоциацию «Охрана природы» и общество с ограниченной ответственностью «Люди».

В конце сентября в реестр иноагентов включили искусствоведа Марию Микаелян*, журналиста Валерия Клепкина* и проект «Ходорковский* LIVE»*.

*Признаны в России иностранными агентами.