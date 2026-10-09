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    Реестр иноагентов пополнили кинокритик Алиев* и ресурс «Плохая куряночка»*

    Минюст признал иноагентами кинокритика Алиева* и ресурс «Плохая куряночка»*

    Фото: РИА «Новости»

    Новыми участниками реестра иностранных агентов стали кинокритик Тимур Алиев*, блогер Муслим Сатуев*, религиозный деятель Ишмурат Хайбуллин*, сибирский общественник Роман Малоземов* и информационный ресурс «Плохая куряночка»*. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

    По данным ведомства, Алиев* сотрудничал с иностранными агентами, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

    Малоземов*, по данным ведомства, распространял фейки об избирательной системе России и сотрудничал с иностранными агентами.

    Сатуев* выступал против проведения специальной военной операции.

    Хайбуллин* занимался распространением экстремистских материалов с призывами к нарушению территориальной целостности России, а также выступал с критикой Русской православной церкви и решений российских властей.

    Информационный ресурс «Плохая куряночка»* публиковал материалы иностранных агентов и организаций, признанных нежелательными в России.

    Кроме того, из реестра в связи с ликвидацией исключили экологическую ассоциацию «Охрана природы» и общество с ограниченной ответственностью «Люди».

    В конце сентября в реестр иноагентов включили искусствоведа Марию Микаелян*, журналиста Валерия Клепкина* и проект «Ходорковский* LIVE»*.

    *Признаны в России иностранными агентами.