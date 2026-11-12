Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо ООО Компании «Симпл» к административной ответственности

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы алкогольной продукции, использующей образ человека, а также не содержащей предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления.

Интересно

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-14 указанной статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 КоАП влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.