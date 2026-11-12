360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Бесплатно, но с последствиями. Аферисты придумали новую схему обмана россиян

    Мошенники начали заманивать россиян бесплатными тестами на диабет

    Фото: РИА «Новости»

    Аналитики зафиксировали распространение новой схемы мошенничества в России. Злоумышленники начали заманивать россиян приглашением на бесплатные медицинские тесты, сообщило РИА «Новости».

    Аферисты связываются с россиянами в мессенджерах и предлагают им дорогостоящие медицинские процедуры бесплатно. Они уверяют, что такую акцию врачи якобы приурочили к 14 ноября, Всемирному дню борьбы с диабетом.

    Преступники используют естественный интерес людей к собственному здоровью. Чаще всего на уловки злоумышленников попадаются пожилые граждане.

    Как правило, разговор проходит в несколько этапов. Сначала мошенник старается войти в доверие, а затем просит указать личные данные. Иногда человеку достаточно и просто пройти по указанной преступником ссылке.

    В России при этом государственные медицинские организации проводят обследования на диабет бесплатно. Сделать их можно в рамках плановой диспансеризации.

    Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с поддельным банковским приложением.

    Читайте также

    Акция «Пирог на четвертое» объединила регионы России

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Иркутской области семье отказали в захоронении 99-летней женщины рядом с мужем

    Дерево рухнуло на высоковольтные провода из-за снегопада в Самаре

    VK Education запустил курс-сериал о карьере молодежи в IT

    Пенсии, миграционные нормы и ГОСТ на растворимый кофе. Что изменится в России с 1 ноября?

    «ЛизаАлерт» предостерег родных пропавших людей от необдуманного поведения в Сети

    В 2026 году украинцы чаще других иностранцев просили в России статус беженца

    Деменция у собак. Ветеринар назвал первые признаки болезни

    Крокодилы вышли на затопленные улицы Флориды после шторма

    В Москве 11 ноября пройдет День платформенной экономики

    Появилось видео с первым снегом в Москве