Бесплатно, но с последствиями. Аферисты придумали новую схему обмана россиян

Аналитики зафиксировали распространение новой схемы мошенничества в России. Злоумышленники начали заманивать россиян приглашением на бесплатные медицинские тесты, сообщило РИА «Новости» .

Аферисты связываются с россиянами в мессенджерах и предлагают им дорогостоящие медицинские процедуры бесплатно. Они уверяют, что такую акцию врачи якобы приурочили к 14 ноября, Всемирному дню борьбы с диабетом.

Преступники используют естественный интерес людей к собственному здоровью. Чаще всего на уловки злоумышленников попадаются пожилые граждане.

Как правило, разговор проходит в несколько этапов. Сначала мошенник старается войти в доверие, а затем просит указать личные данные. Иногда человеку достаточно и просто пройти по указанной преступником ссылке.

В России при этом государственные медицинские организации проводят обследования на диабет бесплатно. Сделать их можно в рамках плановой диспансеризации.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с поддельным банковским приложением.