Выигравший 15 млн екатеринбуржец потратил деньги на дом и подарки семье

Житель Екатеринбурга, выигравший в январе 2026 года 15 миллионов рублей в онлайн-лотерее «Супер 8», рассказал, на что потратил денежный приз. Часть средств пошла на строительство дома, сообщили РБК Life РБК Life в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Екатеринбуржец выиграл суперприз благодаря комбинации чисел, которую он использовал два года. Он выбирал те, что связаны с датами рождения — собственной, супруги и детей. Во втором поле отмечал цифру «4», так как в его семье четверо человек.

В прошлом году благодаря этой комбинации он несколько раз выиграл по 300 тысяч рублей, а в начале этого года получил суперприз. По его словам, он этого не ожидал.

«С сыном сидим за столом, набрал числа как обычно, купил один билет всего — обычно минимум три беру. Пришло какое-то СМС. Сижу, дальше шаурму ем. Чуть не подавился, когда открыл приложение. Это был шок», — признался мужчина.

Часть денег он направил на строительство собственного дома и подарки семье. При этом продолжил покупать лотерейные билеты в надежде на выигрыши.

Ранее московский журналист выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей. Ему помог нейрологический феномен — синестезия, связавший числовые комбинации с определенными цветами.