Сегодня 16:30 Спор о стакане на вынос: можно ли приходить на собеседование с кофе? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В зарубежных соцсетях завирусился ролик с жалобой HR-специалиста: якобы пришедшие на собеседование с кофе зумеры будут несерьезно относиться к работе. В комментариях поднялся настоящий гвалт — некоторые решили отвоевать свое право на напиток, а другие согласились с автором поста. Почему тема оказалась такой острой, приемлемо ли явиться на встречу со стаканом и что думают об этом в России, выяснил 360.ru.

Стакан кофе как повод для конфликта поколений Поводом для дискуссий стал ролик Кейтлин Кехниайнен в TikTok: она проработала 16 лет рекрутером, провела сотни собеседований и сделала некоторые выводы. По словам специалиста, зумеры все чаще позволяют себе явиться на первую встречу с потенциальным работодателем со стаканом холодного кофе на вынос. По мнению автора видео, жест говорит ей о несерьезном отношении соискателя к работе. Кехниайнен трактует его поведение так: зумер забежал на собеседование между повседневными делами, ставя ритуал с кофе в один ряд со встречей по поводу работы. В комментариях некоторые зумеры забросали Кейтлин вопросами: «А что, если взять горячий, а не холодный кофе?», «А если я захочу пить на собеседовании?», тем самым показывая абсурдность ее претензии. Другие пользователи соцсети отметили, что молодое поколение действительно относится к трудоустройству более поверхностно. Именно они могут заявиться на встречу с родителем и уволиться после первого замечания, чего их более опытные коллеги себе не позволяют. Были и те, кто задался вопросом, чем от стакана с кофе отличается, например, привычная многим бутылка воды. В итоге обсуждение растянулось на шесть тысяч комментариев, а сам ролик посмотрели более полумиллиона раз.

Фото: единый стиль оформления стаканов для кофе во Дворце культуры Жуковского — умного ДК / Медиасток.рф

Зумеры как отдельная категория сотрудников Спор вокруг ситуации с напитком на встрече с HR-специалистом вспыхнул не зря — он превратился в столкновение целых поколений. Одни, назовем их условно старой гвардией, высказывали свою точку зрения в рамках действующей десятилетиями культуры трудоустройства: потенциальный работник «дрожит» на собеседовании, пока кадровик решает (да, именно это слово) его судьбу. Другие — те самые зумеры — не стесняются заявлять о себе: они не готовы меняться ради других, пусть даже речь идет о самой крутой на рынке компании, в угоду чужим интересам и комфорту. И последних все чаще невозможно не замечать: рынок труда и правда изменился, о чем все чаще говорят в информационном поле, и теперь балом правят именно соискатели. Об этом говорит и голая статистика: по данным Trading economics, уровень безработицы в России на сентябрь 2026 года остается на уровне 2,2%. Можно подумать, что дефицит кадров можно закрыть этими 1,6 миллиона человек, но это не так: часто для выполнения той или иной работы требуется квалификация, которая есть не у всех соискателей. Обучать людей долго и дорого, что логично приводит к тому, что компании просто переманивают сотрудников друг у друга, повышая зарплату или идя на другие уступки. И тут уже не до стаканчиков кофе: приносите хоть бидон, главное — оставайтесь работать.

Фото: РИА «Новости»

Но все это вряд ли касается зумеров: молодые люди нередко не имеют нужного образования и квалификации, ко всему прочему, все чаще они выбирают жить, чтобы работать, а не наоборот. И старшее поколение — матерые рекрутеры — из-за этого злятся. «Зумеры так рьяно спорят о кофе, потому что для них свобода сейчас очень важна и ценна, особенно учитывая, как много сложностей с этим направлением. Поэтому они пытаются отстоять свое хотя бы в таких небольших вещах», — рассказал 360.ru гендиректор компании Changellenge, стратегического HR-партнера крупных компаний, Андрей Алясов. Это одна из причин, почему зумеров сегодня считают отдельной категорией сотрудников. По мнению Алясова, подобное отношение никак не должно их задевать, так как любая компания выстраивает набор сотрудников несколькими разными стратегиями: наем молодежи, опытных сотрудников и отдельно — топ-менеджеров.

Фото: РИА «Новости»

Что не так с кофе на собеседовании? Прежде чем ответить на вопрос о том, насколько приемлемо прийти на собеседование в компанию со стаканом кофе, Алясов рассказал правило одной из консалтинговых компаний 1950–1960 годов. Тогда все сотрудники ходили в костюмах, но руководство обязало их на встречи с клиентами надевать еще и шляпу. Смысл был в том, чтобы выглядеть чуть более официально и собранно, чем собеседник. В рекомендациях это сформулировали так: специалист должен быть «на один тон выше, чем его клиенты».

Интересно В компании считали, что слишком официальный вид могут воспринять как демонстрацию превосходства. Если же сотрудник придерживается того же уровня в одежде и поведении, что и клиент, он рискует остаться незамеченным, а потенциальный заказчик — что к нему отнеслись без должного внимания. Костюм и шляпа использовали как способ показать уважение: я подготовился к встрече и отношусь к вам серьезно.

Алясов пояснил, что с учетом современных реалий дело вовсе не в напитке или в бумажном стакане, а в том, как человека воспримут на интервью. «Я бы порекомендовал воспользоваться правилом „выше на один тон“. Условно, если в компании принята свободная культура и люди разве что не голыми приходят на работу, то заявляться туда в костюме не нужно — достаточно быть опрятно одетым и спокойным. Если же прийти в костюме, то есть на два-три тона выше, то люди просто не поймут и подумают, что человек не подходит. И совсем другое дело, если речь идет о государственном учреждении, где люди общаются друг с другом в костюмах», — объяснил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»