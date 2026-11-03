360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Со дня запуска в космос собаки Лайки исполнилось 69 лет

    Советский Союз 3 ноября 1957 года вывел на орбиту Земли второй искусственный спутник — «Спутник-2». На его борту находилась собака Лайка, ставшая первым живым существом, совершившим орбитальный полет вокруг планеты.

    Питомца нашли на московских улицах и отобрали для космического эксперимента. Ученые рассчитывали выяснить, сможет ли живой организм перенести запуск ракеты и пребывание в невесомости.

    Спутник не предусматривал возвращения на Землю, поэтому полет Лайки изначально был рассчитан как невозвратный.

    Эксперимент стал важным этапом в подготовке пилотируемой космонавтики, хотя сама собака погибла вскоре после выхода на орбиту из-за перегрева.

    Читайте также

    В России предложили ввести налоговый вычет на содержание питомцев из приюта

    Володин напомнил о законах, вступающих в силу в ноябре

    Космонавт Вагнер рассказал, что на МКС часто хочется острого и кислого

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В России предложили ввести налоговый вычет на содержание питомцев из приюта

    Володин напомнил о законах, вступающих в силу в ноябре

    Космонавт Вагнер рассказал, что на МКС часто хочется острого и кислого

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru