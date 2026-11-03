Со дня запуска в космос собаки Лайки исполнилось 69 лет

Советский Союз 3 ноября 1957 года вывел на орбиту Земли второй искусственный спутник — «Спутник-2». На его борту находилась собака Лайка, ставшая первым живым существом, совершившим орбитальный полет вокруг планеты.

Питомца нашли на московских улицах и отобрали для космического эксперимента. Ученые рассчитывали выяснить, сможет ли живой организм перенести запуск ракеты и пребывание в невесомости.

Спутник не предусматривал возвращения на Землю, поэтому полет Лайки изначально был рассчитан как невозвратный.

Эксперимент стал важным этапом в подготовке пилотируемой космонавтики, хотя сама собака погибла вскоре после выхода на орбиту из-за перегрева.