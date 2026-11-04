Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства

Справляясь с испытаниями, россияне становятся сильнее, а единство позволяет давать отпор вызовам и угрозам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем народного единства в мессенджере «Макс» .

«Наша сплоченность, любовь к Родине, бережное отношение к общей истории и культуре на протяжении веков объединяют нас. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее», — написал он.

В России День народного единства традиционно празднуют 4 ноября. Он приурочен к событиям 1612 года, когда ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским изгнало польско-литовские войска из Москвы, что положило конец Смутному времени в России в XVII веке.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала защиту традиций смыслом Дня народного единства. Она подчеркнула, что с годами этот праздник стал для нее особенно важным из-за его истории.