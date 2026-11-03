Поезд Деда Мороза приедет в Москву 2 января 2027 года

Поезд Деда Мороза будет находиться в Москве 2 и 3 января 2027 года, продавать билеты на него начнут за 30 дней до прибытия. Об этом сообщили на сайте проекта.

В этом году состав стартует 8 ноября. В Новосибирске он будет 27 ноября, в Екатеринбурге — 4 декабря, в Нижнем Новгороде — 26 декабря, в Петербурге его можно будет увидеть 6-7 января, а 9 января поезд закончит курсирование в Великом Устюге. В общей сложности поезд сделает остановки в 65 городах.

В каждом городе, где остановится состав, гостям вокзалов покажут анимационную программу с артистами. В крупных городах можно будет посетить передвижную резиденцию или кукольный театр. Билеты на представление будут продавать заранее.

Поезд Деда Мороза – это проект правительства Вологодской области и РЖД, в котором символ Нового года ездит по городам России со сказочной программой. Проект запустили еще в декабре 2021 года.