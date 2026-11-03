Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении пособия на детей

С 1 апреля 2027 года могут измениться правила назначения единого пособия на детей. В пресс-службе Минтруда сообщили о предложении учитывать обороты по банковским счетам семей.

В министерстве отметили, что новую редакцию правил уже представили на общественное обсуждение.

«С 1 января до 1 апреля обороты по счетам будут учитываться для аналитических целей, то есть — без влияния на решение о назначении выплаты. С 1 апреля результаты оценки оборотов по счетам будут влиять на назначение выплаты», — уточнили в Минтруде.

Кроме того, в министерстве напомнили, что этот механизм уже действует в Московской области, ХМАО и ЯНАО. Также пояснили, что обороты по счетам будут оценивать, не собирая справки с граждан. Если банк не предоставит нужные данные через каналы межведомственного взаимодействия в установленный срок, то это сможет сделать заявитель.

В Минтруде добавили, что допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи. В него включают зарплаты, соцпособия, премии и другие виды доходов и выплат.

Правила также уточнили требования к минимальному объему заработка для получения единого пособия — 10 МРОТ в год. Применять его планируют с 1 января 2027 года. Имеются и исключения, в числе которых многодетность, беременность, болезнь или инвалидность заявителя.

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