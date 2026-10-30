«Единая Россия» закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан

Важнейшие критерии бюджета для «Единой России» — его социальная направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит президент, и финансирование Народной программы, с которой партия победила на выборах, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Представленный правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении. Работу над бюджетом мы начали еще в ходе избирательной кампании и продолжили уже с новым составом фракции „Единой России“. В проработке документа активно участвовали наши депутаты — ветераны спецоперации. Их позиция позволила усилить бюджетные решения», — акцентировал он.

По его словам, в бюджете предусматриваются средства на индексацию пенсий и пособий, повышение минимального размера оплаты труда и поддержку семей с детьми, включая финансирование единого пособия и индексацию материнского капитала.

«Учтены положения Народной программы „Единой России“ по развитию системы образования, строительству и капремонту школ и детских садов. Существенные средства закладываются на здравоохранение, лекарственное обеспечение и модернизацию первичного звена. Необходимое финансирование направят на поддержку участников специальной военной операции и их близких», — разъяснил Владимир Якушев.

Ко второму чтению в соответствии с поручением председателя «Единой России» Дмитрия Медведева партия внесет ряд поправок в документ, добавил секретарь Генсовета. Они касаются развития территорий, расширения социальных льгот, поддержки села.

«Для нас принципиально важно, чтобы бюджетные решения отвечали реальным запросам людей, укрепляли социальную защищенность граждан и открывали новые возможности для развития России», — подчеркнул он.

В частности, «детский» бюджет трехлетки составит 10 триллионов рублей — их направят на обеспечение выплаты единого пособия на детей, это порядка восьми миллионов получателей ежегодно. Более двух миллионов семей получат материнский капитал. Его размер в следующем году составит 778,5 тысяч рублей на первого ребенка и более миллиона — на второго (если не был получен на первого).

Горячее питание в школах будут получать 5,8 миллиона детей. Система долговременного ухода только в следующем году охватит 185 тысяч человек, помощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний получат почти 800 тысяч человек.

За трехлетний период планируется отремонтировать более 2400 школ и 982 детских сада, а также 269 общежитий. Запланирован ремонт и оснащение 754 учреждений СПО. Заложены средства на поставку десяти тысяч школьных автобусов. Также в бюджете заложены средства на переоснащение более 600 библиотек, модернизацию 163 музеев и 427 сельских домов культуры, ежегодную поддержку 100 детских и кукольных театров. Будет благоустроено более 15 тысяч общественных пространств и столько же дворов.

65 миллиардов рублей направят на обновление общественного транспорта в субъектах и приобретение в общей сложности 10 тысяч автобусов и трамваев.

На реализацию национальных целей развития и национальных проектов предусмотрено более 19 триллионов рублей.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия активно работала над документом вместе с Кабмином и в комитетах Госдумы.

«На собрании фракции было принято единогласное решение поддержать документ в первом чтении. Мы будем работать над поправками ко второму чтению. Эти средства будут направлены на усиление ключевых направлений Народной программы. Уверен, правительство доработает все наши замечания и предложения», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Параллельно с федеральным бюджетом, прорабатываются бюджеты и в регионах. Так, в Московской области проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов принят к рассмотрению на третьем заседании Мособлдумы. Как отметил секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, дальше документ поступит в профильные комитеты и фракции, а 11 ноября пройдут публичные слушания, на которых жители смогут подать свои предложения в бюджет.

«Доходы в 2027 году запланированы на уровне один триллион 229 млрд рублей, расходы — один триллион 287 миллиарда рублей. Более половины всех расходов предусмотрено на ключевые социальные программы: здравоохранение, образование, строительство соцобъектов и социальную поддержку жителей», — подчеркнул он.

Игорь Брынцалов также обратил внимание, что семьи с детьми остаются безусловным приоритетом: в бюджете заложены средства на поддержку многодетных, молодых семей и семей с детьми. Отдельный приоритет — участники специальной военной операции и их близкие. Продолжится и масштабная программа модернизации ЖКХ — средства на эти цели также предусмотрены.

«Депутаты фракции должны детально разобрать каждую статью расходов. За этим стоят не просто цифры, а судьбы людей и наши обязательства перед ними. Летом мы собрали свыше 920 тысяч наказов от жителей. Они вошли в народную программу партии. Именно поэтому наша задача — обеспечить контроль, чтобы каждый наказ был реализован: от локальных вопросов, как, например, ремонт детской площадки во дворе, до масштабных проектов — строительства новых поликлиник, ремонта дорог и сохранения действующих мер социальной поддержки», — добавил секретарь подмосковного отделения «Единой России».

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании с руководством партии и членами правительства заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению нужно сохранить расходы по приоритетным направлениям Народной программы, поскольку это ключевые вещи, с которыми партия победила на выборах: социальная поддержка граждан, здравоохранение, наука, сельское хозяйство, инфраструктура, поддержка регионов. Также важно конкретно определить направления финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая перераспределение средств или образование дополнительных расходов.

Дмитрий Медведев поручил депутатам фракции «Единой России» при необходимости проработать с правительством вопрос дополнительного финансирования, а также подготовить и обеспечить принятие соответствующих постановлений Государственной Думы.