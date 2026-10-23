Глава «Совета матерей» Буцкая оценила решение увеличить срок больничного по уходу за ребенком

Продление максимального срока больничного по уходу за ребенком поддержит семьи в трудных ситуациях и не навредит бизнесу. Об этом ИА НСН заявила председатель организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об увеличении на 30 дней предельного срока оплачиваемого больничного по уходу за ребенком. Сейчас он составляет от 45 до 120 дней в год.

Буцкая напомнила, что пособие выплачивает государство, а не работодатель. Мера особенно важна для одиноких родителей при госпитализации детей. Кроме того, сотрудники с семьями дорожат своим местом и реже меняют работу.

Глава «Совета матерей» также обратила внимание на нерешенную проблему: отцы не могут оформить больничный по уходу за здоровым новорожденным, если мать сразу после родов попала в больницу.