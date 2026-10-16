Ежегодную семейную выплату получили свыше полумиллиона отцов

Более чем полумиллиону отцов в России направили ежегодную семейную выплату в первый год ее предоставления. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Всего получателями стали 582 тысячи отцов. Соцфонд приступил к оформлению средств в июне 2026 года. За выплатами могли обратиться родители, которые воспитывают двух и более детей и уплатившие НДФЛ в прошлом году.

Прием заявок на пособие завершили в сентябре. Всего Соцфонд оформил выплаты 1,5 миллионам работающих родителей, которые воспитывают 3,4 миллиона детей. В среднем размер пособия составил 30,5 тысячи рублей.

Ранее право на оплачиваемый больничный получили в этом году более четырех тысяч самозанятых россиян. По данным Соцфонда, к эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности подключились уже 11,7 тысячи человек. Присоединиться к программе могут самозанятые граждане, которые занимаются предпринимательством и платят налог на профессиональный доход.