Число петербургских отцов в отпуске по уходу за ребенком превысило 17 тысяч

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отпуск по уходу за ребенком до полутора лет оформили 17 601 работающий папа. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в прошлом году таких отцов было около 10 тысяч. Также отпуск по уходу за ребенком оформили 3 594 бабушки и дедушки.

«Моя жена — ценный специалист для компании, в которой работает, она занимает хорошую должность и хочет продолжать карьерный рост. Поэтому я оформил отпуск по уходу за ребенком на себя», — рассказал многодетный отец Роман Тарасов.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года. В регионе минимальная выплата превышает 10 тысяч рублей, максимальная — 83 тысячи рублей в месяц.

Право на пособие имеют не только родители, но и другие родственники, фактически ухаживающие за ребенком, а также опекуны и усыновители. Время, проведенное в таком отпуске, засчитывается в страховой стаж и формирует пенсионные коэффициенты: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым, 5,4 — за третьим и последующими детьми.