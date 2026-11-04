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    Минюст потребовал ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Фото: РИА «Новости»

    Министерство юстиции России подало административное исковое заявление в Центральный районный суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. РИА «Новости» ознакомилось с данными картотеки суда, выяснив, что заседание по делу назначено на 24 ноября.

    Благотворительный фонд появился в 2013 году. Исинбаева является его президентом. Изначально его создали для поддержки детей из соцучреждений через спорт, а также для помощи молодым спортсменам и популяризации ЗОЖ. При этом фонд не представил отчеты и сведения за 2024 и 2025 годы, нарушив российское законодательство в сфере НКО.

    «В адрес фонда направлялись информационные письма с требованиями устранить допущенные нарушения, которые исполнены не были», — сообщили РБК в Минюсте.

    Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой по отношению к России, напомнив, как та говорила о наличии у нее гордости. При этом атлетка ничего не сделала для того, что Международный олимпийский комитет вернул флаг российским спортсменам.

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