Фетисов заявил, что Исинбаева бросила Россию

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью РИА «Новости» заявил, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева должна самостоятельно решать свои финансовые проблемы. По его мнению, она «бросила Россию».

ФНС временно заблокировала счета Исинбаевой, обнаружив задолженность около 818 тысяч рублей.

«Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние. У нас есть люди, которым действительно нужна помощь. Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала. У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию — страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял — она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», — сказал Фетисов.

Елена Исинбаева дважды побеждала на Олимпийских играх в прыжках с шестом — в Афинах в 2004-м и в Пекине в 2008-м. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она взяла бронзовую медаль.

Как сообщил Telegram-канал Shot, Исинбаева переехала в Испанию и перестала платить за ЖКУ. Кроме того, уже после отъезда из России чемпионка купила в Москве элитную квартиру в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе.

Ранее Исинбаева ушла из комиссии атлетов МОК. Срок ее полномочий истек, спортсменка была избрана в комиссию в 2016 году на восемь лет.