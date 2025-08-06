Уехавшей из России Исинбаевой снова заблокировали банковские счета

Федеральная налоговая служба вновь заблокировала банковские счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте» .

По его данным, утром 5 августа налоговая ограничила операции по трем счетам, связанным с индивидуальным предпринимательством Исинбаевой. Причина — задолженность перед налоговой службой в размере 283 тысяч рублей.

Это не первый случай: в конце июня налоговая уже накладывала ограничения на счета Исинбаевой в трех банках из-за долга в 818 тысяч рублей. В июле она погасила 514 тысяч, после чего доступ к счетам восстановили.

Спортсменка покинула Россию в 2023 году и сейчас живет в Испании.

На фоне ситуации с Исинбаевой между спортивными функционерами разгорелись споры. Комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на заявление главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, назвавшей Исинбаеву «антипримером» и «предательницей». По мнению Губерниева, Вяльбе «слетела с катушек» и подобные высказывания лишь мешают возвращению России в мировой спорт.