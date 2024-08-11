Бах высказался о работе Исинбаевой

Бах поблагодарил Елену Исинбаеву за работу в комиссии спортсменов МОК

Фото: РИА «Новости»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил атлетов, которые покидают комиссию спортсменов организации, в том числе двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом россиянку Елену Исинбаеву. Его слова привело РИА «Новости».

Исинбаева была избрана в комиссию атлетов МОК в 2016 году, ее срок полномочий завершился 11 августа. Также она сложит с себя функции члена МОК. Последним российским представителем в комитете останется президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Выражаю благодарность и признаю важность работы уходящих членов комиссии атлетов: Ю Сын Мину, Елене Исинбаевой, Даниэлю Дьюрте и Бритте Хайдеман. По разным причинам Елена, Даниэль и Ю Сын Мин сегодня не с нами. Мы благодарны Елене за ее работу в составе комиссии атлетов и в других органах, ее вклад усилил голос остальных спортсменов в олимпийском движении», — сказал Бах.

Ранее стало известно, что МОК отказался присуждать Исинбаевой статус почетного члена организации.

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