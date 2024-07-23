Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

Гендиректор МОК: Исинбаева не присутствует на сессии организации в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, прыгунья с шестом Елена Исинбаева не приехала в Париж на сессию МОК. Об этом сообщил гендиректор комитета Кристоф Де Кеппер.

Также, по его словам, на сессию не прибыл председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Оба принесли извинения за неприезд, сообщил «Советский спорт».

Исинбаеву избрали в комиссию атлетов МОК в 2016 году на восьмилетний срок, после Олимпиады в Париже она уйдет из этого органа.

Накануне МОК отказал Исинбаевой в присуждении статуса почетного члена организации. В июне большой резонанс вызвал размещенный в Париже плакат с Исинбаевой и флагом России.

Спортсменка родилась в 1982 году в Волгограде. Она становилась чемпионкой Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне.