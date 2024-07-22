МОК отказался присуждать Исинбаевой почетный статус

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не может получить статус почетного члена Международного олимпийского комитета. Об этом сообщил ТАСС .

В МОК объяснили, что почетный статус присуждают только спортсменам, которые проработали в организации не менее 10 лет. Исинбаева вошла в комиссию в 2016 году. По словам представителей МОК, она является членом организации только восемь лет, что недостаточно.

Восьмилетний срок полномочий всех членов комиссии, избранных на Олимпийских играх 2016 года, истечет в 2024 году, при завершении Олимпиады в Париже, добавили в издании.

Ранее уход Исинбаевой из МОК прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она отметила, что легкоатлетка все равно не представляла в организации интересы страны.