Глава ФПБК Бородин заявил, что вернувшаяся в РФ чемпионка Исинбаева «предала страну»

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался в интервью « Инфо24 » о двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, вернувшейся в Россию и погасившей задолженность по налогам.

Глава объединения призвал лишить спортсменку всех званий.

«Все знают, что у нее есть активы за границей, которые она туда вывезла чтобы сохранить. Исинбаева стала Исинбаевой благодаря нашей стране. Респект ей и уважение за то, что она сделала для спорта, но в трудную минуту она захотела сохранить свои активы», — отметил Бородин.

По его словам, Исинбаева, служившая в Министерстве обороны и имевшая звание майора, добровольно покинула пределы государства и тем самым «предала страну» в сложный момент. Как пояснил представитель ФПБК, возвращение спортсменки вызывает только недоверие и негодование народа.