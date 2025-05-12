«Все должно быть погашено». Задолжала ли Исинбаева за коммуналку

В интернете появилась информация, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила в России долг по коммунальным платежам на 400 тысяч рублей. Так ли это, в комментарии 360.ru ответила сестра спортсменки.

«Задолженности никакой нет у Елены. Все должно быть погашено», — заявила женщина.

В прошлом году Исинбаева покинула комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, когда у нее истек срок полномочий. При этом МОК не стал присуждать ей звание почетного члена, объяснив это тем, что для него необходимо проработать в организации не менее 10 лет, а легкоатлетка работала только восемь.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины. За прыгунью заступился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, обвинивший Вяльбе в лицемерии.