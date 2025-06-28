Исинбаевой заблокировали счета в России

Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Елене Исинбаевой из-за неуплаты налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, спортсменка задолжала ФНС более 1,5 миллиона рублей. Исинбаева переехала в Испанию и перестала платить за ЖКУ. В итоге она накопила более 400 тысяч рублей долгов.

Канал добавил, что уже после отъезда из России чемпионка купила в Москве элитную квартиру в ЖК «Акватория» на Ленинградском шоссе.

Ранее в Сети появилась информация о новом долге блогера Александры Митрошиной перед налоговой. По информации Telegram-канала Baza, она не уплатила ФНС 184 миллиона рублей.