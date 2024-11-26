Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее высказывание об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

Губерниев заявил, что считает обвинения Вяльбе не только необоснованными, но и вредными для российского спорта. По мнению комментатора, подобные заявления демонстрируют утрату здравого смысла их авторами. Он отметил, что у него это вызывает лишь легкую улыбку и презрение.

«Она слетела с катушек, с моей точки зрения», — добавил комментатор, имея ввиду главу ФЛГР.

Губерниев считает, что подобные действия могут привести к изоляции России на международной спортивной арене. Такие люди, по мнению комментатора, своими словами «закапывают» не только себя, но и весь спорт.

Елену Исинбаеву Дмитрий Губерниев назвал «красой и гордостью» российского спорта. Он отметил, что спортсменка прославляла страну на мировых аренах. По его мнению, выбор места жительства — это личное дело Исинбаевой, и обсуждение этого в негативном ключе недопустимо.

Дмитрий Губерниев также напомнил о периоде карьеры Елены Вяльбе во время распада Советского Союза. По его словам, в то время она не поднимала вопросы «о судьбе красного знамени», а вместе активно участвовала в коммерческих спортивных мероприятиях.

«Вяльбе стояла у истоков коммерческих лыж и прекрасно зарабатывала на этапах Кубка мира. <…> Поэтому лицемерие — наше все!» — резюмировал комментатор.

Комментаторы уже не в первый раз обращают внимание на резкие высказывания Вяльбе. Ранее главу ФЛРГ критиковали за жесткую позицию по отношению к пострадавшим в Сочи лыжницам.