«Вообще по фигу». Вяльбе резко высказалась об уходе Исинбаевой из МОК

Вяльбе заявила, что ей все равно на уход Исинбаевой из комиссии МОК

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о своем безразличии по поводу ухода двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Ее процитировало издание Sport24.

«Мне вообще по фигу, что там делает Исинбаева. Разве она в комиссии МОК представляла Россию? Не знаю, сможет ли кто-то вместо нее представлять Россию там», — сказала она.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева выйдет из комиссии атлетов Международного олимпийского комитета. Это связано с истечением срока ее полномочий. В комиссию Исинбаеву избрали в августе 2016 года.

Спортсменка завоевывала статус олимпийской чемпионки в 2004 и 2008 годах. Она уехала из России, отказавшись от воинского звания.

Потом Исинбаева возобновила работу в комиссии спортсменов МОК.