Маркетплейсы назвали даты главной распродажи года на маркетплейсах

Стали известны даты «Черной пятницы» на крупнейших российских маркетплейсах. Об этом РИА «Новости» рассказали представители компаний.

Раньше всех распродажа стартует в «М.Видео» — с 12 ноября, сразу после акции «11.11», которая уже идет.

На Ozon «Черная пятница» пройдет с 13 ноября по 2 декабря. В ноябрьских акциях уже участвуют более 600 тысяч продавцов, что на 16% больше, чем год назад.

Wildberries проведет главную распродажу года с 16 по 30 ноября. Там ожидают большого интереса покупателей и роста продаж.

Позже всех «Черная пятница» начнется на «Яндекс Маркете» — предварительно с 25 по 27 ноября.

Ранее маркетолог рассказал, как оценить предложения, чтобы не переплатить на сезонной распродаже.