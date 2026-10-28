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    Маркетплейсы назвали даты главной распродажи года на маркетплейсах

    РИА «Новости»: маркетплейсы назвали даты «Черной пятницы»

    Фото: РИА «Новости»

    Стали известны даты «Черной пятницы» на крупнейших российских маркетплейсах. Об этом РИА «Новости» рассказали представители компаний.

    Раньше всех распродажа стартует в «М.Видео» — с 12 ноября, сразу после акции «11.11», которая уже идет.

    На Ozon «Черная пятница» пройдет с 13 ноября по 2 декабря. В ноябрьских акциях уже участвуют более 600 тысяч продавцов, что на 16% больше, чем год назад.

    Wildberries проведет главную распродажу года с 16 по 30 ноября. Там ожидают большого интереса покупателей и роста продаж.

    Позже всех «Черная пятница» начнется на «Яндекс Маркете» — предварительно с 25 по 27 ноября.

    Ранее маркетолог рассказал, как оценить предложения, чтобы не переплатить на сезонной распродаже.

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