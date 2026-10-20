В следующем году в России введут новые правила для трудоустройства: нововведения коснутся стажеров. Работодателя обяжут закреплять за ними наставников, а их статус теперь будут официально прописывать в трудовой книжке. Что еще появилось в российском законодательстве — в материале 360.ru.

Юрист в области трудового законодательства Валентина Митрофанова пояснила, что стажер — это человек, который получил образование, но ни дня не работал по специальности. Смысл стажировки, подчеркнула она, заключается в получении практических навыков и закреплении теоретических знаний.

Если работник пришел в компанию спустя время, его не смогут принять как стажера, не прикрепят к нему наставника. При этом работодатель оставляет за собой право принять сотрудника с установлением испытательного срока: таким людям придется трудоустраиваться на общих основаниях.

В указанный период при этом не будут включать время прохождения военной службы или временной нетрудоспособности.

к каждому стажеру обязаны прикрепить наставника: он поможет адаптироваться в компании и освоить практические навыки;

срочный трудовой договор со стажером не могут автоматически продлить. Если стороны решат работать по нему далее, придется заключать новый документ;

испытательный срок стажера останется в прошлом: если после окончания стажировочного срока работодатель заключает с работником трудовой договор, то его не назначают;

срочный трудовой договор будут заключать со стажером на срок не более чем полгода;

С 1 марта 2027 года начнет действовать новая редакция Трудового кодекса, где отдельно прописали понятие «стажерство», рассказал РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

с марта следующего года стажер сможет устроиться на работу по срочному трудовому договору не позднее одного года после прохождения соответствующего образования или обучения либо при получении диплома о высшем образовании, либо при повышении квалификации или профессиональной переподготовки.

Есть те категории работников и структур, кого изменения трудового законодательства не коснутся:

Самым простым примером требований Митрофанова назвала обязательность прохождения стажировки для водителей.

«Допустим, в организацию приходит водитель на управление грузовым транспортом. У него есть права соответствующей категории, но был большой перерыв в работе. Или он никогда не работал по ним. Поэтому Минтранс не может допустить такого шофера до работы без обязательной стажировки», — объяснила собеседница 360.ru.

То же самое происходит на опасных производственных объектах, где есть специальные инструкции.

Митрофанова подчеркнула, что нововведения коснутся стажировок, которые не считаются обязательными по закону. Если же для конкретной категории работников она необходима, то порядок регулируют специальными документами.