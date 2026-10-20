Стажер — официальный статус: что изменится в трудоустройстве с 1 марта 2027 года
В следующем году в России введут новые правила для трудоустройства: нововведения коснутся стажеров. Работодателя обяжут закреплять за ними наставников, а их статус теперь будут официально прописывать в трудовой книжке. Что еще появилось в российском законодательстве — в материале 360.ru.
Кто такие стажеры и зачем нужна стажировка
Юрист в области трудового законодательства Валентина Митрофанова пояснила, что стажер — это человек, который получил образование, но ни дня не работал по специальности. Смысл стажировки, подчеркнула она, заключается в получении практических навыков и закреплении теоретических знаний.
Если работник пришел в компанию спустя время, его не смогут принять как стажера, не прикрепят к нему наставника. При этом работодатель оставляет за собой право принять сотрудника с установлением испытательного срока: таким людям придется трудоустраиваться на общих основаниях.
В указанный период при этом не будут включать время прохождения военной службы или временной нетрудоспособности.
Что изменится для новых работников с 1 марта 2027 года
С 1 марта 2027 года начнет действовать новая редакция Трудового кодекса, где отдельно прописали понятие «стажерство», рассказал РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Что изменилось:
- срочный трудовой договор будут заключать со стажером на срок не более чем полгода;
- в его трудовой книжке пропишут статус стажера;
- испытательный срок стажера останется в прошлом: если после окончания стажировочного срока работодатель заключает с работником трудовой договор, то его не назначают;
- срочный трудовой договор со стажером не могут автоматически продлить. Если стороны решат работать по нему далее, придется заключать новый документ;
- к каждому стажеру обязаны прикрепить наставника: он поможет адаптироваться в компании и освоить практические навыки;
- с марта следующего года стажер сможет устроиться на работу по срочному трудовому договору не позднее одного года после прохождения соответствующего образования или обучения либо при получении диплома о высшем образовании, либо при повышении квалификации или профессиональной переподготовки.
Кого новые правила не коснутся
Есть те категории работников и структур, кого изменения трудового законодательства не коснутся:
- государственные и муниципальные служащие;
- спецподразделения с внутренними инструкциями по трудовой деятельности;
- проходящие стажировку в рамках требований охраны труда;
- стажировки к работе, которую выполняют по специальным нормативным документам.
Самым простым примером требований Митрофанова назвала обязательность прохождения стажировки для водителей.
«Допустим, в организацию приходит водитель на управление грузовым транспортом. У него есть права соответствующей категории, но был большой перерыв в работе. Или он никогда не работал по ним. Поэтому Минтранс не может допустить такого шофера до работы без обязательной стажировки», — объяснила собеседница 360.ru.
То же самое происходит на опасных производственных объектах, где есть специальные инструкции.
Митрофанова подчеркнула, что нововведения коснутся стажировок, которые не считаются обязательными по закону. Если же для конкретной категории работников она необходима, то порядок регулируют специальными документами.
Другие изменения Трудового кодекса, которые начали действовать
В этом году 1 сентября вступили в силу и другие правила, которые коснутся не только стажеров. Перечислим основные:
- испытательный срок запретили устанавливать для женщин с детьми до трех лет;
- в небольших компаниях лимит сотрудников, с которыми можно заключать срочный трудовой договор, увеличили с 35 человек до 70, а для сферы розничной торговли и бытового обслуживания — до 20;
- изменился лимит учета переработок — со 120 до 240 часов в год. При этом сотрудник должен подписать специальный коллективный договор или соглашение, в котором согласится на сверхурочную деятельность. Таким образом, в день можно перерабатывать четыре часа;
- изменилась и оплата переработок: если сверхурочная работа суммарно превысила 120 часов, то следующие 120 часов работодатель обязан оплачивать в двойном размере. Также сотрудник получает право на один выходной для прохождения диспансеризации;
- сокращать запретили вернувшихся после военной службы граждан — контрактников или мобилизованных.