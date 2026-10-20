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    Стажер — официальный статус: что изменится в трудоустройстве с 1 марта 2027 года

    Фото: Медиасток.рф

    В следующем году в России введут новые правила для трудоустройства: нововведения коснутся стажеров. Работодателя обяжут закреплять за ними наставников, а их статус теперь будут официально прописывать в трудовой книжке. Что еще появилось в российском законодательстве — в материале 360.ru.

    Кто такие стажеры и зачем нужна стажировка

    Юрист в области трудового законодательства Валентина Митрофанова пояснила, что стажер — это человек, который получил образование, но ни дня не работал по специальности. Смысл стажировки, подчеркнула она, заключается в получении практических навыков и закреплении теоретических знаний.

    Если работник пришел в компанию спустя время, его не смогут принять как стажера, не прикрепят к нему наставника. При этом работодатель оставляет за собой право принять сотрудника с установлением испытательного срока: таким людям придется трудоустраиваться на общих основаниях.

    В указанный период при этом не будут включать время прохождения военной службы или временной нетрудоспособности.

    Фото: Медиасток.рф

    Что изменится для новых работников с 1 марта 2027 года

    С 1 марта 2027 года начнет действовать новая редакция Трудового кодекса, где отдельно прописали понятие «стажерство», рассказал РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    Что изменилось:

    Фото: Медиасток.рф

    Кого новые правила не коснутся

    Есть те категории работников и структур, кого изменения трудового законодательства не коснутся:

    Самым простым примером требований Митрофанова назвала обязательность прохождения стажировки для водителей.

    «Допустим, в организацию приходит водитель на управление грузовым транспортом. У него есть права соответствующей категории, но был большой перерыв в работе. Или он никогда не работал по ним. Поэтому Минтранс не может допустить такого шофера до работы без обязательной стажировки», — объяснила собеседница 360.ru.

    То же самое происходит на опасных производственных объектах, где есть специальные инструкции.

    Митрофанова подчеркнула, что нововведения коснутся стажировок, которые не считаются обязательными по закону. Если же для конкретной категории работников она необходима, то порядок регулируют специальными документами.

    Фото: Медиасток.рф

    Другие изменения Трудового кодекса, которые начали действовать

    В этом году 1 сентября вступили в силу и другие правила, которые коснутся не только стажеров. Перечислим основные:

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