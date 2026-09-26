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    Консультант Митрофанова предупредила сотрудников о рисках видео с работы

    Кандидат экономических наук, консультант по экономике труда и трудовому праву Валентина Митрофанова предупредила о рисках публикации рабочих видео. Сотрудникам стоит заранее сообщать работодателю, что они собираются показать, сообщает ИА НСН.

    В России сотрудники все чаще ведут блоги о рабочих буднях и профессиональных интересах. Для продвижения такого контента они нередко используют имя работодателя.

    Компании, в свою очередь, рассматривают профили сотрудников как способ привлечь аудиторию и новых специалистов.

    Митрофанова отметила, что короткие видео не должны раскрывать персональные данные и коммерческую тайну. По ее словам, работодатель должен знать, что именно сотрудник планирует опубликовать, иначе возможны последствия.

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