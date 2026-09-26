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    Ушел из жизни Герой Социалистического Труда Максим Оводенко

    Фото: РИА «Новости»

    Почетный гражданин Самары и Самарской области и Герой Социалистического Труда Максим Оводенко скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Сегодня рано утром ушел из жизни Максим Борисович Оводенко — Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Самарской области, почетный гражданин города Самара. Человек-легенда, человек-эпоха», — написал глава региона.

    Оводенко родился в 1930 году в Черкассах. После окончания Уральского политехнического института работал на Каменск-Уральском металлургическом заводе. С 1972 по 1984 год был главным инженером Красноярского металлургического завода имени Ленина, затем до 1996 года руководил Куйбышевским металлургическим заводом.

    Под его началом выпуск продукции вырос более чем вдвое. В 1988 году завод поставил рекорд — 600 тысяч тонн проката. Оводенко — автор 47 научных изобретений.

    Ранее ушла из жизни 88-летняя французская певица и актриса Марина Влади.