Явка на выборах в Госдуму к закрытию участков 19 сентября превысила 44%

ЦИК: явка на выборах в Госдуму во второй день составила 44,38%

На момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования, по подсчетам избиркома, проголосовали уже 44,38% избирателей. Мособлизбирком отчитался, что явка избирателей в Московской области по состоянию на 20:00 второго дня составила 38,81%.

По данным федеральной и московской систем электронного голосования на этих выборах почти шесть миллионов граждан России проголосовали электронно. Это максимальное число проголосовавших в электронном виде за все годы, когда было доступно голосование онлайн и через терминалы.

Голосование продолжится 20 сентября. Это будет третий и заключительный день выборов депутатов Государственной думы и Московской областной думы.