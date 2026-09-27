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    Кинолог Голубев объяснил, почему собаки меняют поведение в холода

    Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, что с похолоданием собаки могут меньше двигаться и больше есть из-за температурного стресса. Но некоторые изменения в поведении требуют внимания владельца, сообщает Радио1.

    В холодную погоду организм собаки тратит больше энергии на обогрев. Поэтому питомец может чаще отдыхать, сворачиваться клубком и просить еду. Для небольших и короткошерстных собак легкая дрожь также может быть обычной реакцией на холод.

    Голубев посоветовал обратиться к ветеринару, если собаке стали неприятны прикосновения: холод может обострять болезни суставов, особенно у пожилых животных. Сильная дрожь, поджатые лапы, беспокойство и бледные или синюшные десны могут указывать на переохлаждение. Некоторые небольшие и короткошерстные собаки плохо переносят даже температуру +10 °C.

    Из-за сокращения прогулок у активных собак может накапливаться энергия. Это иногда приводит к порче вещей, лаю и внезапным приступам бега. Кинолог рекомендовал утеплять чувствительных к холоду питомцев, проводить дома игры на сообразительность, а короткие прогулки делать более активными. Увеличивать порцию еды или добавлять жиры в рацион следует только после консультации с ветеринаром: менее подвижной собаке это грозит лишним весом, пишут «Известия».

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