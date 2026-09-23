Цветоводам назвали главную ошибку в уходе за декабристом

Если вращать цветочный горшок с декабристом в период закладки бутонов, он испытает стресс и может не зацвести. Об этом в беседе с 360.ru предупредил садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников.

«Чтобы декабрист зацвел, запомните одно суперправило. Он очень чувствителен к направлению на солнце, на свет. Если вы будете вращать декабрист, повернете даже градусов на 15, то можете выключить у него цветение», — сообщил он.

О других популярных ошибках при уходе за этим растением и о том, как правильно позаботиться о нем осенью, чтобы насладиться цветением зимой, — в материале 360.ru.