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    Цветоводам назвали главную ошибку в уходе за декабристом

    Садовод Сидельников: нельзя вращать декабрист в период формирования бутонов

    R. Koenig/blickwinkel
    Фото: R. Koenig/blickwinkel/www.globallookpress.com

    Если вращать цветочный горшок с декабристом в период закладки бутонов, он испытает стресс и может не зацвести. Об этом в беседе с 360.ru предупредил садовод, член Российского ботанического общества Александр Сидельников.

    «Чтобы декабрист зацвел, запомните одно суперправило. Он очень чувствителен к направлению на солнце, на свет. Если вы будете вращать декабрист, повернете даже градусов на 15, то можете выключить у него цветение», — сообщил он.

    О других популярных ошибках при уходе за этим растением и о том, как правильно позаботиться о нем осенью, чтобы насладиться цветением зимой, — в материале 360.ru.

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