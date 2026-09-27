Россиян предупредили о мошенничестве с цифровым рублем
Сенатор Шейкин: мошенники обманывают продавцов через цифровой рубль
Злоумышленники стали использовать цифровой рубль, чтобы обманывать продавцов. Об этом сенатор Артем Шейкин рассказал РИА «Новости».
По словам парламентария, на площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже перевел деньги за товар. Чтобы их получить, продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Мошенники рассчитывают на незнание людьми порядка обращения цифрового рубля.
Шейкин пояснил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему достаточно указать номер телефона получателя, у которого открыт счет цифрового рубля.
При оплате по QR-коду все работает наоборот: код сканирует покупатель, проверяет данные продавца и подтверждает операцию. Присланный мошенниками код может вести на поддельную страницу, где запросят логин, пароль или данные карты. Сенатор советует проверять поступление средств в приложении банка.
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