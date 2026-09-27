Россиян предупредили о мошенничестве с цифровым рублем

Злоумышленники стали использовать цифровой рубль, чтобы обманывать продавцов. Об этом сенатор Артем Шейкин рассказал РИА «Новости» .

По словам парламентария, на площадке объявлений лжепокупатель может сообщить, что уже перевел деньги за товар. Чтобы их получить, продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Мошенники рассчитывают на незнание людьми порядка обращения цифрового рубля.

Шейкин пояснил, что перевод на самом деле совершает и подтверждает отправитель. Ему достаточно указать номер телефона получателя, у которого открыт счет цифрового рубля.

При оплате по QR-коду все работает наоборот: код сканирует покупатель, проверяет данные продавца и подтверждает операцию. Присланный мошенниками код может вести на поддельную страницу, где запросят логин, пароль или данные карты. Сенатор советует проверять поступление средств в приложении банка.

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