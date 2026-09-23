Фейк: россиян обяжут платить налог на охрану и восстановление объектов после атак БПЛА

Информация о введении налога на охрану объектов после атак БПЛА оказалась фейком

В Сети распространили утверждение, будто россиянам придется вносить налог на охрану и восстановление объектов после атак беспилотников. Авторы этих публикаций заявили, что Минфин якобы уже готовит поправки в налоговое законодательство. На самом деле эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

В интернете стали публиковать информацию о том, что россиянам придется платить налог на защиту и восстановление объектов после атак украинских беспилотников. По словам создателей таких материалов, Министерство финансов уже начало разрабатывать изменения в налоговое законодательство.

Правда

Эти данные недостоверны. Минфин совместно с бизнес-сообществом действительно готовит поправки в Налоговый кодекс, но, вопреки слухам, они не предполагают введения дополнительных сборов для граждан.

Речь идет о пересмотре правил списания расходов для компаний. В том числе бизнесу дадут право учитывать при расчете налогов траты на антидроновую защиту объектов и ликвидацию последствий атак беспилотников.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов на полях Московского финансового форума рассказал, что ведомство вместе с представителями разных отраслей готовит поправки в налоговое законодательство. Речь идет об учете расходов предпринимателей на защиту и восстановление объектов.

«Понятно, что нужны будут изменения, я думаю, осенью мы их внесем», — сказал он.

Сазанов объяснил, что меры поддержки охватят каждую сферу экономики. На данный момент Налоговый кодекс не предусматривает особых правил учета затрат на защиту от БПЛА.

В таких случаях применяется общий порядок: расходы признают при экономической обоснованности и документальном подтверждении. Средства защиты, которые стоят больше 100 тысяч рублей и служат более года, учитываются через амортизацию.

До этого РСПП выступал с инициативой предоставить налоговую льготу компаниям, которые потратили средства на антидроновую защиту.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики заявил, что власти и регионы обязаны содействовать предприятиям в покрытии затрат на противодействие угрозам со стороны беспилотников.

«Промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и, конечно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки», — сказал он.

По словам Мантурова, финансовая помощь положена при документально подтвержденных расходах компаний на обеспечение безопасности, создание резервов ключевого оборудования и логистических цепочек, а также на восстановление пострадавших объектов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.