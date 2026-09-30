Юрист Виноградов объяснил, кому принадлежат права на мемы

У фотографии, подписи и изображения человека в одном меме могут быть разные правообладатели. Профессор права Вадим Виноградов объяснил, что популярность картинки не делает ее свободной для использования, сообщает Life.ru .

Фотограф сохраняет права на снимок, даже если другой человек добавил к нему подпись. Автор подписи может обладать правами на ее оригинальный текст или созданную композицию, но не на саму идею шутки. Использование фотографии человека, как правило, требует и его согласия. Закон предусматривает исключения, в том числе для съемки на публичных мероприятиях.

Для публикации чужого снимка обычно нужно разрешение правообладателя. Закон допускает создание пародий и карикатур на основе правомерно обнародованных произведений без такого разрешения, но не каждый мем считается пародией. По словам Виноградова, важно, переосмысливает ли он оригинал или лишь использует чужую картинку как фон.

Картинка, созданная с помощью искусственного интеллекта, также может вызвать претензии, если воспроизводит узнаваемое произведение, товарный знак или внешность человека. Некоторые мемы сами зарегистрированы как товарные знаки — для их использования в рекламе нужно согласие правообладателя.

Правомерно опубликованную картинку можно сохранить для личного пользования. Но размещение чужого мема в открытом аккаунте, на сайте или в СМИ уже считается публичным использованием. В таком случае необходимо учитывать права на его охраняемые элементы или проверить, действует ли исключение из закона.