Депутат Орлов оценил безопасность на избирательных участках в Подмосковье

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов проголосовал на выборах в ГД, Мособлдуму и местные советы. Парламентарий высоко оценил безопасность на участке.

По его словам, процедура прошла спокойно и организованно, никаких сложностей на участке не возникло. Сотрудники УИК всегда готовы прийти на помощь.

«Безопасности на участках уделили особое внимание: за порядком следят сотрудники полиции, за чистотой и прозрачностью выборов — наблюдатели, организовано видеонаблюдение. Все необходимые меры предусмотрены заранее, в том числе на случай внештатной ситуации. При этом сама процедура остается простой и понятной для людей», — добавил Орлов.

Он подчеркнул, что важность выборов сложно переоценить. У каждого человека есть свое мнение о будущем страны и ее развитие.

Сегодня, 20 сентября — третий, заключительный день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. В федеральном бюллетене — 10 партий.