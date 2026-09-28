Юрист Соловьев: работы на общем имуществе дома требуют согласия всех собственников

Работы с общим имуществом многоквартирного дома требуют согласия всех собственников. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, сообщает RT .

Соловьев сослался на статью 40 Жилищного кодекса. По ней согласие всех собственников необходимо, если при реконструкции, переустройстве или перепланировке к помещению присоединяют часть общего имущества.

К такому имуществу относятся фасад, балконные плиты, чердаки, подвалы, общие коридоры, лифтовые холлы, несущие стены и общедомовые вентиляционные каналы. По словам юриста, согласование потребуется, в частности, при расширении прихожей за счет лифтового холла, установке видеокамеры или внешнего блока кондиционера. Он также упомянул перенос санузла над жилой комнатой соседа.

Если работы уменьшают общее имущество, достаточно возражения одного собственника, чтобы узаконить изменения не удалось, предупредил Соловьев.

При незаконных работах соседи могут обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, жилищную инспекцию или суд. Если работы нарушают права жильцов или угрожают безопасности, можно требовать их прекращения. Суд может обязать вернуть помещение в исходное состояние. За перепланировку без разрешения также предусмотрена административная ответственность.