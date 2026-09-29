Юрист Маленкова объяснила, чем полезен сервис брачного договора на «Госуслугах»

Новый сервис на «Госуслугах» помогает супругам подготовить проект брачного договора, но не позволяет заключить его онлайн, сообщает Zvezdanews .

Юрист Наталья Маленкова рассказала, что сервис помогает заранее обсудить имущественные вопросы и оформить договоренности перед визитом к нотариусу. Пользователи могут заполнить проект на портале и передать его нотариусу для проверки до приема.

Маленкова предупредила: автоматически подготовленный текст не гарантирует юридическую защиту. Даже если сервис позволяет выбрать определенное условие, оно может противоречить закону. Кроме того, проект становится брачным договором только после нотариального удостоверения.

По словам юриста, нотариус проверяет волю сторон, содержание документа и его соответствие требованиям закона. Брачный договор регулирует имущественные отношения супругов, а не только раздел имущества при разводе.