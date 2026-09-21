Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 97,35% голосов

Рамзан Кадыров лидирует на выборах главы Чечни после обработки 2,4% голосов. Об этом сообщил ЦИК России.

Действующий руководитель региона набирает 97,35% голосов. Следом за Кадыровым идет Исмаил Денильханов из партии «Справедливая Россия» с 1,53% голосов. На третьей строчке — Халид Накаев из партии КПРФ с 0,98% голосов.

Кадыров является главой Чечни с апреля 2011 года. Его выдвинули кандидатом на выборы главы региона от «Единой России».

Кандидаты от партии «Единая Россия» побеждают на выборах во всех 16 одномандатных избирательных округах в Москве. Данные предварительные, отметили в избиркоме. У всех кандидатов — от 35 до 54% голосов избирателей.

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,87%. Дистанционно проголосовали 3,6 миллиона россиян, сообщило Минцифры.