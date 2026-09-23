Юрист Лукинова объяснила, как супруги могут сменить фамилию после свадьбы

Супруги в России могут взять общую фамилию, сохранить свои или составить двойную. Тройную фамилию закон не допускает, сообщила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова, пишет газета «Известия» .

Лукинова пояснила, что общая фамилия не обязательно должна быть фамилией мужа: он вправе взять фамилию жены. Если один из супругов уже носит двойную фамилию, объединить ее с фамилией другого при заключении брака нельзя.

Сменить фамилию можно и после регистрации брака, подав заявление. В новой фамилии запрещены нецензурные слова и специальные символы, кроме дефиса между частями двойной фамилии.

Родители с разными фамилиями могут дать ребенку двойную и сами определить порядок ее частей. Если договориться не удастся, вопрос решают с участием органов опеки. При поездках с детьми или обращении в больницу семьям с разными фамилиями иногда приходится подтверждать родство свидетельством о рождении или браке.

Лукинова предупредила, что фамилия должна совпадать с данными официальных документов и государственных систем. Использование неоформленной фамилии может повлечь юридические последствия, в том числе признание сделки недействительной.