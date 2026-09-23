Юрист Лукинова объяснила, как супруги могут сменить фамилию после свадьбы
Супруги в России могут взять общую фамилию, сохранить свои или составить двойную. Тройную фамилию закон не допускает, сообщила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова, пишет газета «Известия».
Лукинова пояснила, что общая фамилия не обязательно должна быть фамилией мужа: он вправе взять фамилию жены. Если один из супругов уже носит двойную фамилию, объединить ее с фамилией другого при заключении брака нельзя.
Сменить фамилию можно и после регистрации брака, подав заявление. В новой фамилии запрещены нецензурные слова и специальные символы, кроме дефиса между частями двойной фамилии.
Родители с разными фамилиями могут дать ребенку двойную и сами определить порядок ее частей. Если договориться не удастся, вопрос решают с участием органов опеки. При поездках с детьми или обращении в больницу семьям с разными фамилиями иногда приходится подтверждать родство свидетельством о рождении или браке.
Лукинова предупредила, что фамилия должна совпадать с данными официальных документов и государственных систем. Использование неоформленной фамилии может повлечь юридические последствия, в том числе признание сделки недействительной.