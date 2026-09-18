Глава «Патриарших добровольцев» разъяснил, что такое филахто

Руководитель движения «Патриаршие добровольцы» иеродиакон Герасим (Куксов) рассказал, что такое филахто, которые получают верующие при поклонении деснице святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Каждому паломнику, пришедшему к мощам святителя Спиридона в Храме Христа Спасителя, вручают маленький конвертик. В нем лежит частица облачения, взятая из раки со святыней — филахто, рассказал иеродиакон.

«Добровольцы разделяют ткань на мелкие частички <… >, чтобы паломники могли унести домой своего рода „физическое, видимое благословение“», — пояснил он.

Само слово переводится с греческого языка как «благословение от святого» или «святыня».

Традиция раздавать филахто есть на Корфу, а в эти дни трудами «Патриарших добровольцев» она пришла и в Москву. Здесь верующие получили уже 100 тысяч частиц облачения святого.

Ранее оргкомитет призвал паломников запастись едой, одеждой и терпением.