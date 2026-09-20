Западу напомнили, что его признание выборов ничего не значит для России

Признание Западом итогов выборов депутатов Госдумы для России не имеет никакого значения. Об этом заявил заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, его слова привело РИА «Новости» .

«Для нас абсолютно не имеет никакого значения, признают ли наши бывшие западные партнеры выборы, не признают… Для нас самое главное, чтобы выборы были признаны честными и объективными нашими гражданами России, нашими избирателями», — заявил Толстой журналистам.

Выборы депутатов ГД IX созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. По предварительной информации, явка по федеральному округу составила 56,66%. В Подмосковье — 49,34%.

ЦИК обработал четверть бюллетеней и озвучила предварительные результаты. За «Единую Россию» отдали голоса 57,04% россиян. Это примерно 128 из 225 списочных мандатов.