Юрист Хаминский посоветовал для подработки Дедом Морозом оформить самозанятость

Для сезонной подработки Дедом Морозом или Снегурочкой лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого. Такой вариант рекомендовал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, сообщает RT .

По словам Хаминского, этот режим подходит для разовых частных заказов: артист должен работать самостоятельно и получать оплату напрямую от клиентов, а не трудиться по найму у организатора праздников.

Самозанятость позволяет легально получать доход без регистрации индивидуального предпринимателя. Ставка налога при расчетах с гражданами составляет 4%, с организациями и индивидуальными предпринимателями — 6%. Для работы нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и выдавать заказчикам чеки. Годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Если артистов нанимает агентство, стороны могут заключить договор гражданско-правового характера, пояснил юрист. Человек, у которого уже есть статус индивидуального предпринимателя, может получать оплату через него, если выбранный налоговый режим подходит для такой деятельности.

Хаминский подчеркнул, что открывать индивидуальное предпринимательство исключительно ради пары недель подработки обычно нецелесообразно.