Юрист Халимов предупредил о наказании за кражу вещей с могил

За кражу лампадок, венков и искусственных цветов с чужих могил грозит штраф, обязательные работы или арест до 15 суток. Эти вещи принадлежат родственникам покойных, пояснил юрист Эмиль Халимов, сообщает «Абзац» .

Халимов уточнил, что кражу вещей стоимостью до 2,5 тысячи рублей без признаков уголовного преступления квалифицируют как мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ.

Если человека уже наказывали за хищение имущества стоимостью более 1 тысячи рублей, повторный случай может подпасть под статью 158.1 УК РФ. За умышленную порчу чужого имущества без признаков осквернения предусмотрена ответственность по статье 7.17 КоАП РФ.

Воинские могилы и мемориалы защищает статья 243.4 УК РФ. По словам юриста, она предусматривает штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.