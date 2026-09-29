В Москве и Московской области семья забирает у владельцев собак их породистых питомцев на передержку, а на самом же деле похищает их и продает через платформу объявлений. Об этом 360.ru рассказали пострадавшие собаководы.

Алина, хозяйка чихуахуа Вишни, отдала свою собаку на передержку. В итоге пса так и не нашли.

Как рассказала Алина, она искала, куда отдать своего питомца на время переезда. На платформе она увидела объявление о передержке собак.

«Как только я просмотрела это объявление, мне сразу позвонили, девушка представилась Натальей. Она рассказала, что давно занимается передержкой, что с породой чихуахуа знакома и жить они будут в Зеленограде, в частном доме», — поделилась Алина.

Наталья сама приехала за псом.

«Мы оговаривали срок в три дня. Меня предупредили: если вдруг с вашей собачкой что-то случится, не понравится у нас, мы вам ее привезем. Если все будет хорошо, по прошествии трех дней привозим обратно, вы оплачиваете дорожную компенсацию и передержку за три дня — всего 1,5 тысячи рублей. Сразу не надо было ничего переводить — неизвестно же, как собака себя поведет. Я ничего не заподозрила», — сокрушалась Алина.

Хозяйка Вишни попросила Наталью отписаться, как дела у ее питомца. Но через несколько часов, когда Алина попыталась связаться с девушкой, ее номер уже заблокировали. Она смогла дозвониться только с мобильного своей мамы, но ее откровенно «послали». Пострадавшая отметила, что сглупила, поскольку не взяла паспортных данных у «новых хозяев». Где находится Вишня, неизвестно до сих пор. Девушка написала заявление в полицию.

Владелица корги по имени Тайсон Виктория тоже хотела найти для своего питомца новый дом из-за переезда. По словам хозяйки, на нее вышла некая Дарья, которая рассказала, что якобы они с мужем живут в частном доме, у родителей тоже есть корги и теперь и они хотят такую собаку. Девушки договорились, что Дарья заберет Тайсона и будет присылать бывшим хозяевам фото и видео.

Через два часа Виктория захотела узнать, как ее любимец, но Дарья на связь больше не вышла.

«Ближе к ночи мы подняли панику. Собаку действительно пристраивали как друга, а не лишь бы отдать», — прокомментировала девушка.

Виктория написала заявление в полицию. Родственники пострадавшей нашли адрес дома в Зеленограде. Дарья заявила, что раз собака так нужна, ее можно вернуть, но только за деньги.

«Тайсон приехал домой агрессивный, на всех кидался, плохо ходил в туалет, много пил», — поделилась пострадавшая.

Сейчас с псом все в порядке.

Как рассказали 360.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по данным фактам проводят проверку.