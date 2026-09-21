ФСБ задержала жителя Донецка за подготовку теракта у избирательного участка

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который готовил теракт возле избирательного участка. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщило РИА «Новости» .

По данным ФСБ, мужчина вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины через интернет. Он добровольно согласился помогать противнику в террористической деятельности.

По заданию кураторов подозреваемый забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ. Также с беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластита, взрыватели и плату для дистанционного подрыва.

Этими материалами злоумышленник снарядил личный автомобиль. Машину он планировал оставить у одного из избирательных участков и взорвать во время скопления людей в период выборной кампании 2026 года. Замысел сорвали сотрудники ФСБ, задержав мужчину. Меру пресечения ему пока не избрали.

Ранее силовики предотвратила теракт на газопроводе в Кабардино-Балкарии.