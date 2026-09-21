ФСБ задержала жителя Донецка за подготовку теракта у избирательного участка
Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, который готовил теракт возле избирательного участка. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщило РИА «Новости».
По данным ФСБ, мужчина вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины через интернет. Он добровольно согласился помогать противнику в террористической деятельности.
По заданию кураторов подозреваемый забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ. Также с беспилотника ему сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластита, взрыватели и плату для дистанционного подрыва.
Этими материалами злоумышленник снарядил личный автомобиль. Машину он планировал оставить у одного из избирательных участков и взорвать во время скопления людей в период выборной кампании 2026 года. Замысел сорвали сотрудники ФСБ, задержав мужчину. Меру пресечения ему пока не избрали.
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