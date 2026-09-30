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    Юрист Горелов объяснил, когда суд признает кредит общим после развода

    Юрист Горелов: после развода заемщик остается должником перед банком

    Кредит, оформленный на одного супруга, не делится при разводе автоматически. Суд может признать долг общим, если деньги потратили на нужды семьи, сообщает Авторадио.

    Старший партнер компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов рассказал, что суд может признать кредит общим, если деньги пошли на ремонт, покупку совместного автомобиля или воспитание детей. Долг за личные расходы одного из супругов между ними не делят.

    Если один из бывших супругов после развода погасил долг, признанный общим, он может взыскать со второго половину выплаченной суммы. При отсутствии договоренности спор о выплатах решает суд.

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