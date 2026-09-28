Спасатели поздравили сослуживца с днем свадьбы в Лосино-Петровском

Сотрудники пожарно-спасательной части в Лосино-Петровском необычным способом поздравили сослуживца со свадьбой. Об этом рассказал 360.ru замначальника теротдела №5 ГКУ Московской области «Московская областная противопожарная служба» Сергей Каличун.

В честь торжественного события спасатели организовали кортеж из служебного пожарного автомобиля с сопровождением.

«Руководство не могло отказать, потому что это очень ответственный шаг», — отметил Каличун.

Жених, заместитель начальника пожарно-спасательной части №299 Никита Санталов признался, что кортеж стал особенным подарком для него и невесты.

«Как по мне, незабываемая свадьба», — подчеркнул он.

Ранее супруги, прожившие вместе 60 лет, назвали секретом своего счастливого брака терпимость и умение общаться. Пара познакомилась в подростковом возрасте во время работы в магазине. В итоге супруги вырастили трех детей и отметили бриллиантовую свадьбу.