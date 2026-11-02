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    Дешевые метры: чем опасны сделки по «нарезанным» квартирам?

    Фото: Медиасток.рф

    «Нарезанные» студии в больших квартирах кажутся выгодной альтернативой однушкам: цена ниже, а свой санузел и кухонька есть. Но за дешевизной скрываются юридические ловушки — от статуса доли в общей собственности до невозможности узаконить перепланировку. Почему такие сделки незаконны, с какими рисками столкнутся покупатели и как их минимизировать, если все же решился на такую авантюру, выяснил 360.ru.

    Почему нарезка больших квартир на студии незаконна

    Популярность устроенных таким образом студий вполне объяснима: «нарезанные» квартиры стоят намного дешевле однушек. Это делает их лакомым куском для тех, кто по тем или иным причинам не может себе позволить полноценную однокомнатную квартиру.

    Но у обходных путей заиметь собственные квадратные метры есть серьезные нюансы, которые в будущем могут обернуться проблемами. Главная из них — статус помещения.

    «Часто такие „студии“ юридически не считаются отдельными квартирами, а оформляются как доли в праве общей долевой собственности на всю квартиру. Это означает, что покупатель приобретает не конкретный объект недвижимости, а абстрактные квадратные метры, что создает неопределенность», — рассказала 360.ru юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

    Сделки с долями требуют обязательного нотариального удостоверения, но это не гарантирует отсутствия проблем. Возникают сложности с распоряжением: продать долю сложнее, а при реализации по закону нужно сначала предложить ее остальным собственникам «нарезанной» квартиры.

    Фото: Медиасток.рф

    Есть и другие нюансы, которые либо мешают узакониванию перепланировки, либо делают ее и вовсе невозможной.

    Интересно

    Штраф за перепланировку составляет 2,5 тысячи рублей. Однако львиную часть средств придется потратить на «обратную» перепланировку.

    Фото: Медиасток.рф

    Кто покупает «нарезанные» студии

    Несмотря на трудности и нюансы, дешевизна часто перекрывает все остальное. Тренд на дележку больших квартир зародился в 2010-х годах в Санкт-Петербурге, где в центре города было много коммуналок, в которых можно было организовать перепланировки и заработать на этом: туристы охотнее арендовали на время визита Северной столицы отдельное жилье, пусть и совсем небольшое, но со своим санузлом и кухней, чем в той же локации снимали комнату.

    Однако была и еще одна категория людей, которые охотно не только арендовали подобную жилплощадь, но и покупали ее — например, приезжие.

    Небольшая студия и правда казалась очень хорошим вариантом: квартира находилась, как правило, в центре, куда тянулись все только что приехавшие, стоила недорого, по сравнению с той же однушкой, которая, к слову, могла быть в отдаленных районах или далеко от метро. О другом человек, только что перебравшийся в другой город, первое время не задумывался.

    Вскоре антитренд распространился по всей России, и «нарезка» квартир стала массовой.

    Фото: Медиасток.рф

    Как минимизировать риски — совет юриста

    Чтобы снизить вероятность проблем в будущем, перед приобретением недвижимости Рудакова посоветовала:

    Таким образом, выделение студий из многокомнатной квартиры — высокий риск, который может привести к юридическим спорам, финансовым потерям и конфликтам с соседями.