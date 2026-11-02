Дешевые метры: чем опасны сделки по «нарезанным» квартирам?

«Нарезанные» студии в больших квартирах кажутся выгодной альтернативой однушкам: цена ниже, а свой санузел и кухонька есть. Но за дешевизной скрываются юридические ловушки — от статуса доли в общей собственности до невозможности узаконить перепланировку. Почему такие сделки незаконны, с какими рисками столкнутся покупатели и как их минимизировать, если все же решился на такую авантюру, выяснил 360.ru.

Почему нарезка больших квартир на студии незаконна

Популярность устроенных таким образом студий вполне объяснима: «нарезанные» квартиры стоят намного дешевле однушек. Это делает их лакомым куском для тех, кто по тем или иным причинам не может себе позволить полноценную однокомнатную квартиру.

Но у обходных путей заиметь собственные квадратные метры есть серьезные нюансы, которые в будущем могут обернуться проблемами. Главная из них — статус помещения.

«Часто такие „студии“ юридически не считаются отдельными квартирами, а оформляются как доли в праве общей долевой собственности на всю квартиру. Это означает, что покупатель приобретает не конкретный объект недвижимости, а абстрактные квадратные метры, что создает неопределенность», — рассказала 360.ru юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

Сделки с долями требуют обязательного нотариального удостоверения, но это не гарантирует отсутствия проблем. Возникают сложности с распоряжением: продать долю сложнее, а при реализации по закону нужно сначала предложить ее остальным собственникам «нарезанной» квартиры.