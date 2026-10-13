Эксперт по кадрам Лоикова предупредила о риске потерять премию при уходе с работы в октябре

Увольнение осенью может лишить сотрудника годовых бонусов и затянуть поиск нового места. Эксперт по кадрам Зулия Лоикова посоветовала в некоторых случаях отложить уход до февраля, сообщает Life.ru .

Лоикова объяснила, что работодатели ближе к декабрю начисляют премии и тринадцатую зарплату. Досрочный уход может лишить этих выплат, если такое условие предусмотрено правилами премирования.

Сотрудникам со сменным графиком стоит учесть повышенную оплату работы в январские праздники. За неиспользованный отпуск при увольнении положена компенсация. Тем, кто хочет отдохнуть перед поиском работы, эксперт посоветовала перенести уход.

Осенью компании могут сокращать расходы и готовиться к оптимизации штата. Поиск вакансии в таких условиях рискует затянуться на месяцы. В феврале работодатели возвращаются к плановому найму и отложенным кадровым решениям.

Пауза также даст время на обучение, получение сертификатов и подготовку кейсов для смены профессии или повышения.

«Если в момент принятия решения эмоции зашкаливали, имеет смысл взять паузу», — подчеркнула Лоикова.

Эксперт предложила обсудить проблемы с руководством: это может устранить причину ухода. При этом стоит изучать вакансии и проходить собеседования без увольнения, чтобы оценить спрос на специальность и уровень зарплат.