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    Эксперт по кадрам Лоикова предупредила о риске потерять премию при уходе с работы в октябре

    Увольнение осенью может лишить сотрудника годовых бонусов и затянуть поиск нового места. Эксперт по кадрам Зулия Лоикова посоветовала в некоторых случаях отложить уход до февраля, сообщает Life.ru.

    Лоикова объяснила, что работодатели ближе к декабрю начисляют премии и тринадцатую зарплату. Досрочный уход может лишить этих выплат, если такое условие предусмотрено правилами премирования.

    Сотрудникам со сменным графиком стоит учесть повышенную оплату работы в январские праздники. За неиспользованный отпуск при увольнении положена компенсация. Тем, кто хочет отдохнуть перед поиском работы, эксперт посоветовала перенести уход.

    Осенью компании могут сокращать расходы и готовиться к оптимизации штата. Поиск вакансии в таких условиях рискует затянуться на месяцы. В феврале работодатели возвращаются к плановому найму и отложенным кадровым решениям.

    Пауза также даст время на обучение, получение сертификатов и подготовку кейсов для смены профессии или повышения.

    «Если в момент принятия решения эмоции зашкаливали, имеет смысл взять паузу», — подчеркнула Лоикова.

    Эксперт предложила обсудить проблемы с руководством: это может устранить причину ухода. При этом стоит изучать вакансии и проходить собеседования без увольнения, чтобы оценить спрос на специальность и уровень зарплат.

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